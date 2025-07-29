Isparta yaylalarında örtü altı domates hasadına başlandı

Isparta'nın Aksu ilçesinde 1300 metre rakımda, Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarındaki tarım alanlarında örtü altı domates hasadına başlandı.

Sahil kesimlerinde domates üretiminin bitmesinin ardından Isparta yaylalarında hasat dönemine geçildi.

Kendine has aroması ve kalitesiyle özellikle iç pazarda yoğun talep gören örtü altı yayla domatesi, iç pazarın yanı sıra ihracat pazarına sevk edilmesi amacıyla Isparta ve Antalya'ya da gönderiliyor.

Devlet tarafından hibelerle desteklenen bölgede ev kadınlarının da iş imkanı artarken, en çok üretim 35 dekar alanda Karağı köyünde yapılıyor.

Antalya'da meyve ve sebze ticaretiyle uğraşan Esma Bulut, AA muhabirine, domatesin kışın Antalya'da üretildiği gibi yazın da Isparta'da yoğun olarak üretildiğini söyledi.

Karağı köyünden yıllardır domates aldıklarını ve Antalya pazarlarında sattıklarını belirten Bulut, "Kalitesi birinci sınıf, lezzeti mükemmel, aroması kışın üretilen domateslere göre çok farklı ve çok daha lezzetli. 10 yıla yakındır bu domatesi Antalya halkı ile buluşturuyoruz. Üretenin eline sağlık, yiyene afiyet olsun." diye konuştu.