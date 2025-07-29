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        Isparta yaylalarında örtü altı domates hasadına başlandı

        Isparta'nın Aksu ilçesinde 1300 metre rakımda, Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarındaki tarım alanlarında örtü altı domates hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:51 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:21
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        Isparta yaylalarında örtü altı domates hasadına başlandı
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde 1300 metre rakımda, Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarındaki tarım alanlarında örtü altı domates hasadına başlandı.

        Sahil kesimlerinde domates üretiminin bitmesinin ardından Isparta yaylalarında hasat dönemine geçildi.

        Kendine has aroması ve kalitesiyle özellikle iç pazarda yoğun talep gören örtü altı yayla domatesi, iç pazarın yanı sıra ihracat pazarına sevk edilmesi amacıyla Isparta ve Antalya'ya da gönderiliyor.

        Devlet tarafından hibelerle desteklenen bölgede ev kadınlarının da iş imkanı artarken, en çok üretim 35 dekar alanda Karağı köyünde yapılıyor.

        Antalya'da meyve ve sebze ticaretiyle uğraşan Esma Bulut, AA muhabirine, domatesin kışın Antalya'da üretildiği gibi yazın da Isparta'da yoğun olarak üretildiğini söyledi.

        Karağı köyünden yıllardır domates aldıklarını ve Antalya pazarlarında sattıklarını belirten Bulut, "Kalitesi birinci sınıf, lezzeti mükemmel, aroması kışın üretilen domateslere göre çok farklı ve çok daha lezzetli. 10 yıla yakındır bu domatesi Antalya halkı ile buluşturuyoruz. Üretenin eline sağlık, yiyene afiyet olsun." diye konuştu.

        Köy muhtarı Ramazan Kahraman da köyde yayla seracılığının son zamanlarda artış gösterdiğini ifade ederek, "Bu konuda devlet desteği biraz daha artırılırsa üretim miktarı artacak ve pazar konusunda sıkıntılar yaşanmayacak. Köyümüzde üretilen ürünlerin lezzeti ve aroması dolayısı ile tercih ediliyor." dedi.

        2015'te 2 bin metrekare devlet destekli sera kurulumu yapan Ramazan Kılınç ise 10 yıldır seracılıkla uğraştığını anlattı.

        Genellikle pembe renk gülenay çeşidi diktiklerini aktaran Kılınç, "Kilosu ortalama 20 liradan işlem görüyor. Bu aralar maliyetler yüksek olduğu için sıkıntılar yaşıyoruz ama inşallah ilerleyen zamanlarda güzel olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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