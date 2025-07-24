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        Isparta'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:07 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:07
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        Isparta'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Sanayi Sitesi Aşağı Bloklar mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, iş yerlerinin yakınına kadar ulaştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sanayi esnafının da destek verdiği çalışmayla ekipler yangını kontrol altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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