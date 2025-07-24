Isparta'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sanayi Sitesi Aşağı Bloklar mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, iş yerlerinin yakınına kadar ulaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sanayi esnafının da destek verdiği çalışmayla ekipler yangını kontrol altına aldı.
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