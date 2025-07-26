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        Isparta'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Isparta'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:59
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        Isparta'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Isparta'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Modernevler Mahallesi'nde Nafiz G. (34) ile kız arkadaşı F.T.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla İsmail Özdemir (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nafiz G. yanındaki tabanca ile Özdemir'e ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Öte yandan olayın ardından kaçan Nafiz G. polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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