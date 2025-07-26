Isparta'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Modernevler Mahallesi'nde Nafiz G. (34) ile kız arkadaşı F.T.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla İsmail Özdemir (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nafiz G. yanındaki tabanca ile Özdemir'e ateş etti.

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