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        Isparta'da Kur'an kursu öğrencilerine orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili eğitim verildi

        Isparta'nın Aksu ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden çocuklara, ormanlık alandaki yangınların önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:12 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:32
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        Isparta'da Kur'an kursu öğrencilerine orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili eğitim verildi
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden çocuklara, ormanlık alandaki yangınların önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi.

        Kur'an kurslarının 4-16 yaş aralığındaki öğrencilerine, dini eğitimlerin yanı sıra ormanlar, orman yangınlarına sebep olan durumlar ve yangınlara karşı alınacak önlemlere ilişkin bilgiler sunuluyor.

        Yenice Kur'an Kursu müezzin kayyımı İsmail Altunateş, AA muhabirine, yurt genelindeki yangınlara dikkati çekmek ve orman yangını bilincini artırmak için öğrencilerle ormanlık alanda bir araya geldiklerini söyledi.

        Aksu Orman İşletme Şefi Ahmet Göl ise yaşanan orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Ormanlara çöp atmayalım, belirlenen yerler haricinde ateş yakmayalım, yaktığımız ateşleri tam anlamıyla söndürelim. Herhangi bir yangın belirtisi olursa 112 ekiplerine bildirelim." dedi

        Kur'an kursu öğrencilerinden Alaattin Selman Önder de ormanlara çöp atılmaması ve ormanların korunması çağrısında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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