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        Isparta'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:16
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        Isparta'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Senirkent ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yassıören köyünde Galip Eren Alp (19) idaresindeki tarım aracı devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Alp ile araçta yolcu olarak bulunan O.T. (17), A.K. (18), E.B. (18) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Sürücü Alp, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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