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        Alacak anlaşmazlığı sokak kavgasına dönüştü

        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, alacak anlaşmazlığından çıkan tartışma, sokak kavgasına dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:35
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        Alacak anlaşmazlığı sokak kavgasına dönüştü
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        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, alacak anlaşmazlığından çıkan tartışma, sokak kavgasına dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgada 1 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 1 kişi de tutuklanırken, kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Odunpazarı Yolu Sokak'ta 21 Temmuz'da saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle sosyal medyada tartışan grup, sokakta buluştu. Tarafların tartışması, kavgaya dönüştü. Gruptakilerden birinin diğerine yumruk atmasıyla çıkan kavgaya diğerleri de dahil oldu. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgada aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalan kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, hastaneye götürüldü. Polisin gözaltına aldığı, kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişiden 1'i çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Olaya dair anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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