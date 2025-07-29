Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da Uluslararası Şarkikaraağaç Kültür ve Sanat Sempozyumu düzenleniyor

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Sempozyumu gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 21:42 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da Uluslararası Şarkikaraağaç Kültür ve Sanat Sempozyumu düzenleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Sempozyumu gerçekleştiriliyor.

        Sempozyum; Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, Şarkikaraağaç Belediyesi ve Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları iş birliğiyle yapılıyor.

        Sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Kosova, İran, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kore, Brezilya, Özbekistan, Dubai, Nijerya, İtalya, Arjantin, Bangladeş, Hindistan, Rusya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Kazakistan'dan sanatçılar katılıyor.

        Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sempozyum kapsamında, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları ve ilçedeki çocuklar çizdikleri tabloları boyadı.

        Atölye çalışmaları ve resim sergileriyle devam edecek etkinlikler, 31 Temmuz'da sona erecek. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Kurak günler
        Kurak günler
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Isparta yaylalarında örtü altı domates hasadına başlandı
        Isparta yaylalarında örtü altı domates hasadına başlandı
        Isparta'da Kur'an kursu öğrencilerine orman yangınlarının önlenmesiyle ilgi...
        Isparta'da Kur'an kursu öğrencilerine orman yangınlarının önlenmesiyle ilgi...
        Isparta'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Isparta'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Isparta'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Isparta'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        'Kız arkadaşımı rahatsız ettin' tartışmasında tabancayla kalbinden vuruldu
        'Kız arkadaşımı rahatsız ettin' tartışmasında tabancayla kalbinden vuruldu
        Isparta'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Isparta'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı