Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Elma diyarı Isparta'da hummalı hasat mesaisi

        YALÇIN ÇELEN - Coğrafi işaretle tescilli Isparta elmasında hummalı hasat mesaisi sürüyor, bu yıl 800 bin ton rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elma diyarı Isparta'da hummalı hasat mesaisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YALÇIN ÇELEN - Coğrafi işaretle tescilli Isparta elmasında hummalı hasat mesaisi sürüyor, bu yıl 800 bin ton rekolte bekleniyor.

        Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da başta Eğirdir, Gelendost, Yalvaç, Senirkent olmak üzere yaklaşık 215 bin dekar alanda elma yetiştiriciliği yapılıyor.

        Starking, golden, gransimit cinsi ağırlıklı olmak üzere 50 çeşit elmanın üretildiği kentte, hasat hareketliliği başladı.

        Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilerce ağaçlardan titizlikle toplanan elmalar, soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor, 12 ay boyunca yurt içinde ve dışında satışa sunuluyor.

        Elma üreticilerinin bir kısmı, tüccarla anlaşarak elmaları dalında satıyor, bir kısmı da topladıktan sonra pazara sunuyor.

        - Hasat kasıma kadar sürecek

        Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, elmanın Isparta halkı açısından önemli gelir kaynağı olduğunu söyledi.

        Hasat döneminin eylülün ortasında başladığını belirten Selçuk, bu hareketliliğin kasıma kadar devam edeceğini kaydetti. Nisanda elma ağaçlarının çiçek açtığı dönemde zirai don yaşandığını anımsatan Selçuk, bu nedenle bu yıl yüzde 30'luk bir verim kaybı yaşandığını ifade etti.

        Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında bir üretim olduğunu kaydeden Selçuk, "Türkiye'de yetiştirilen 4 elmadan biri Isparta'da üretiliyor. Bu yıl yaklaşık 800 bin ton rekolte bekliyoruz. Üretilen elmalar Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol illerin yanı sıra Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiliyor." dedi.

        Selçuk, coğrafi işaretli bir ürün olan Isparta elmasının lezzeti ve aromasıyla özel olduğunu dile getirdi.

        Elma bahçelerinde çalışan Ayşe Karakutu da ilkbaharda budama işleri yaptıklarını, bu günlerde de hasat döneminin başladığını söyledi.

        Golden cinsi elmaların daha narin olduğunu ve bu açıdan toplarken dikkatli davrandıklarını vurgulayan Karakutu, "Elma hasadı geldiğinde çoluk çocuk hep birlikte çalışıyoruz. Geçimimizi elmadan sağlıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!

        Benzer Haberler

        AK Parti Eğirdir İlçe Başkanlığına Mustan Özdemir atandı
        AK Parti Eğirdir İlçe Başkanlığına Mustan Özdemir atandı
        Isparta'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Isparta'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Isparta'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Isparta'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Çiğlilerden Harmandalı'da geçici depolamaya, çöp kamyonlarının yolunu keser...
        Çiğlilerden Harmandalı'da geçici depolamaya, çöp kamyonlarının yolunu keser...
        Isparta'da nesli tehlikede olan porsuk araç çarpması sonucu öldü
        Isparta'da nesli tehlikede olan porsuk araç çarpması sonucu öldü