        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Giriş: 30.09.2025 - 00:10 Güncelleme: 30.09.2025 - 00:10
        Rasim D. idaresindeki 32 DJ 363 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de yolun karşısına geçmek isteyen Münevver Öztürk'e (63) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

