        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:22 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:22
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adreste arama yaptı.

        Aramada kağıda emdirilmiş "sentetik kannabinoid" maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

