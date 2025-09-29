Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adreste arama yaptı.
Aramada kağıda emdirilmiş "sentetik kannabinoid" maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
