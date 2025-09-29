Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Aramada kağıda emdirilmiş "sentetik kannabinoid" maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adreste arama yaptı.

