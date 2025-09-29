Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:27 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:27
        Isparta'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        H.Ö'nün kullandığı 32 AEH 671 plakalı otomobil, Eğirdir-Aksu yolu Ağılköy mevkisinde S.D. idaresindeki 07 ASD 134 tırla çapıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü H.Ö. yaralandı.

        Ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın tedavisi sürüyor.

