Isparta'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
H.Ö'nün kullandığı 32 AEH 671 plakalı otomobil, Eğirdir-Aksu yolu Ağılköy mevkisinde S.D. idaresindeki 07 ASD 134 tırla çapıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü H.Ö. yaralandı.
Ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın tedavisi sürüyor.
