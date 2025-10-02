Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Ispartalı öğrenciler, SASMO Olimpiyatlarında büyük başarı elde etti

        Isparta Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğrencileri, Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatında (SASMO) 3 gümüş, 1 bronz ve 1 mansiyon ödülü kazandı.

        Giriş: 02.10.2025 - 17:13 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:16
        Ispartalı öğrenciler, SASMO Olimpiyatlarında büyük başarı elde etti
        Isparta Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğrencileri, Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatında (SASMO) 3 gümüş, 1 bronz ve 1 mansiyon ödülü kazandı.

        Çevrim içi düzenlenen ve 40 ülkeden yaklaşık 250 bin öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda, Mete Sezek, Berat Efe Turhan, Yusuf Alp Karabacak, Poyraz Koçer ve Alptuğ Bayar kendi kategorilerinde dereceye girdi.

        Şehit Ömer Sarı Ortaokulu Müdürü Hasan Cömert, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin başarısından mutluluk duyduğunu söyledi.

        Olimpiyatlarda 5 öğrencinin 3 gümüş, 1 bronz ve 1 mansiyon ödülü aldığını belirten Cömert, "Bu bizim için büyük bir gurur. Matematik insanın disiplinini ortaya koyar. Sevgi ve saygının olduğu yerde disiplin, disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde ise başarı vardır." dedi.

        Gümüş madalya kazanan 8. sınıf öğrencisi Mete Sezek de matematiğe ilgisinin olimpiyatlara katılma isteğini artırdığını vurgulayarak, "Beni destekleyen hocalarıma ve anneme çok teşekkür ederim. Gelecek yıllarda altın madalya kazanıp ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

