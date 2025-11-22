Isparta'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Isparta'da kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.
