        Isparta Haberleri

        Isparta'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Isparta'da kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:07
        Isparta'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Isparta'da kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

