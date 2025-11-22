Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        İki çocuk annesi kadın sabah çobanlık, öğlen servisçilik yapıyor

        Isparta'da yaşayan 48 yaşındaki Emine Çalık, hem çobanlık hem de okul servisçiliği yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:30
        Çünür Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Çalık, 14 yıldır çobanlık yaparken aynı zamanda servis şoförlüğü de yapıyor.

        Emine Çalık, gazetecilere, evlendiği günden beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

        2004'te ineklerini satıp araba aldıklarını anlatan Çalık, "Sonra kayınpederim 40 koyun getirdi. 'Almayalım, servisçilik yapacağız' dedik ama eşim babasına kıyamadı. Böylece 40 koyunla başladık çobanlığa. 18 yıl inek baktım, 14 yıldır da koyunculuk yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Sabah dağdayım, öğlen servisteyim"

        Sabahın ilk ışıklarıyla güne başladığını ifade eden Çalık, şöyle konuştu:

        "Koyunlara yiyecek veriyoruz, altlarını süpürüyoruz. Sonra mutlaka gezdirmeye çıkarıyoruz çünkü koyun kapalı durmaz. Dağa çıkarıyoruz, ovaya götürüyoruz. Kış geldiği için çok yayılma olmuyor ama yine de dolaştırıyoruz. Hayvan bakımının ardından okul servisçiliğine geçiyoruz. Sabah şalvarlıydık, dağa gidip koyunlara baktık. Şimdi servise geçiyoruz. Sabah dağdayım, öğlen servisteyim. Çocukları bırakıp alıyoruz, sonra tekrar eve dönüyoruz. Akşamüstü yine dağa çıkıyorum. Günümüz böyle geçiyor. Mutluyuz, huzurluyuz."

        Alaattin Çalık da eşinin günlük yaşamda en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

        Eşinin bu işlere alışmasının zaman aldığını anlatan Çalık, "Ama hayvan sevgisi içinde olduğundan çabuk adapte oldu. Sabah kahvaltıdan servise, servisten hayvan bakımına kadar her şeyi beraber yapıyoruz. Birimiz yem verirse diğeri altını süpürüyor." diye konuştu.

        Çalık, yaptığı işlerin kolay olmadığını, eşi olmasa işlerin hiçbirini yapamayacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

