Isparta'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Isparta'da düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkeze bağlı Kadılar köyü bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada bir minibüsü durdurdu.

Ekipler araçta 5 düzensiz göçmen ve kaçakçılığı organize eden bir kişiyi yakaladı.

Organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, Aralık ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 35 yabancı uyruklu kişinin yakalandığı bildirildi.