        Eğirdir Gölü için hazırlanan iklim uyumu projesine AB desteği

        Eğirdir Gölü için hazırlanan iklim uyumu projesine AB desteği

        Isparta'da Eğirdir Gölü ve havzasında iklim değişikliğine uyumlu üretim modelleri geliştirmeyi amaçlayan projeye, Avrupa Birliği (AB) tarafından yaklaşık 710 bin avro hibe kredi desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:45 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:45
        
        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (ISUBÜ) yapılan açıklamaya göre, Üniversite öncülüğündeki hazırlanan "Climate-Resilient Eğirdir: Innovative Green Solutions and Sustainability Through Circular Economy Approaches" adlı proje, AB'nin İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Projenin hibe sözleşmesi, Ankara'da düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanı İsmail Raci Bayer ile ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk imza attı.

        Yaklaşık 710 bin avro hibe ile iki yıl sürecek proje kapsamında, gölde aşırı çoğalan mikroalgler çevre dostu yöntemlerle toplanarak biyogübreye dönüştürülecek.

        Belediyeye ait atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun güvenli yeniden kullanımını sağlamak amacıyla hidroponik, akuaponik ve mikroalg üretimini içeren pilot tesisler kurulacak.

        Proje çerçevesinde ayrıca su kalitesi ve mikrobiyolojik analizler için laboratuvar altyapısı oluşturulacak.

        Eğirdir Gölü'nde pH, sıcaklık ve iletkenlik gibi parametreleri sürekli ölçen su kalitesi izleme istasyonu kurularak veriler kamuoyuyla paylaşılacak.

        Proje, ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Ergi Bahrioğlu ve Doç. Dr. Öznur Özil ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Isparta İl Müdürlüğünden Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İlker Özil'in katkılarıyla hazırlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

