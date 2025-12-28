Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şüphelilerden 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler de adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21–27 Aralık 2025 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yürütülen operasyonlarda 26 kişi yakalandı.

