        Isparta Haberleri

        Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi

        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da Silah Sanayi Teknikerliği Programı öğrencileri, havalı silah mühimmatlarının darbe enerjisini absorbe eden hafif ve ekonomik balistik yelek tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:18
        Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi
        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da Silah Sanayi Teknikerliği Programı öğrencileri, havalı silah mühimmatlarının darbe enerjisini absorbe eden hafif ve ekonomik balistik yelek tasarladı.

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği Programı öğrencileri tarafından "Esnek Giyilebilir Balistik Koruyucu Yelek Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında geliştirilen balistik yelek, eğitim ortamlarında güvenliği artırmayı hedefleyen tasarımla hazırlandı.

        Proje sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Osman Saltık, AA muhabirine, yeterli dayanıma sahip kumaşları seçerek, dört katmanlı balistik koruyucu yelek tasarımını yaptıklarını söyledi.

        Deneylerini özel bir sitem içerisinde yakın mevkiden havalı tabancalarla gerçekleştirdiklerini belirten Saltık, "Projemizi Yusuf Dikeç'in antrenmanlarını izlediğimiz esnada yakın mevkiden atışlarda darbe ve sekme risklerini gözlemledik. Buradan esinlenerek esnek, giyilebilir balistik yelek yapmayı amaçladık. Bu projeyle amacımız spor müsabakalarında, atıcılık kurslarında kişilerin olası yaralanmalarını minimum düzeye indirmek." dedi.

        - "Belirlenen kumaşlar balistik teste tabi tutuldu

        Programın 3. sınıf öğrencisi Adem Arslan ise çalışmayı bitirme projesi kapsamında arkadaşlarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çalışmalara konuya ilişkin kapsamlı literatür taramasıyla başladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

        "Literatür taraması sonucunda 12 farklı kumaş türüne karar verdik. Bu kumaşları özel olarak hazırlanan bir deney düzeneğinde balistik teste tabi tuttuk. Testlerin ardından üzerinde delinme olmayan 3 farklı kumaşı belirledik. Bu kumaşları balistik yeleğimizde kullandık. Havalı tabancayla yaptığımız testlerde 4,5 milimetrelik saçma kullandık. Testler sonucunda deforme olmayan kumaşları tespit ettik ve delinmeyen kumaşlarla tasarımımızı gerçekleştirdik."

        - "Ekonomik bir balistik koruma sistemi geliştirdik"

        Öğrencilerden Ayşenur Pehlivan da projede milli atıcı Yusuf Dikeç'ten ilham aldıklarını dile getirdi.

        Havalı tabanca antrenmanlarında mühimmatların yakın mesafeden sekme ve darbe riskine yol açabildiğini gördüklerini aktaran Pehlivan, "Sporcular için güvenli, hafif ve esnek bir koruyucu yeleğe ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak projemizi tasarladık. Proje amacımız, mühimmat enerjisini absorbe ederek yaralanmaların önüne geçmek." diye konuştu.

        Öğrencilerden Salih Hasan Güven ise projeyle havalı tabanca mühimmatlarına yönelik hafif, etkili ve ekonomik bir balistik koruma sistemi geliştirdiklerini anlattı.

        Yeleğin havalı tabanca etkinliklerinde kullanılabileceğini belirten Güven, "Atıcılık faaliyetlerinde, Silah Sanayi Teknikerliği Programı atış derslerinde koruyucu ekipman olarak kullanılabilir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

