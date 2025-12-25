Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Eğirdir Gölü'nün ekolojik sorunları animasyonla anlatılacak

        Isparta Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Eğirdir Gölü'nün ekolojik sorunlarını dijital sanatla anlatmak amacıyla hazırlanan proje, Uluslararası Skill.ED 2025 programında Türkiye'yi temsil edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:40 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğirdir Gölü'nün ekolojik sorunları animasyonla anlatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Eğirdir Gölü'nün ekolojik sorunlarını dijital sanatla anlatmak amacıyla hazırlanan proje, Uluslararası Skill.ED 2025 programında Türkiye'yi temsil edecek.

        Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Eğirdir Gölü'nün karşı karşıya bulunduğu ekolojik sorunlar dijital sanat ve animasyon filmi aracılığıyla ele alınacak.

        Gelecek yıl ocakta başlaması planlanan ve 10 ay sürecek projede, 20 gönüllü öğrencinin katılımıyla bir dijital atölye kurulacak. Atölye çalışmaları kapsamında, "Lake Eğirdir: Beauty Divided in Two" temalı kısa bir animasyon filmi hazırlanacak.

        Öğrenciler, eğitim, sürdürebilirlik ve toplumsal gelişim alanlarında uluslararası bir vakıf olan Kronospan Foundation tarafından yürütülen skill.ED 2025 eğitim programında, Isparta ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil edecek.

        Proje ile öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarının yanı sıra dijital üretim, görsel anlatım ve animasyon alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üre...
        Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üre...
        Otizmli çocuğa darp iddiasında sanığa 11 bin 200 lira ceza "İçimiz yanıyor,...
        Otizmli çocuğa darp iddiasında sanığa 11 bin 200 lira ceza "İçimiz yanıyor,...
        Isparta'da sis etkili oldu
        Isparta'da sis etkili oldu
        Isparta'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Isparta'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Isparta'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakaland...
        Isparta'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakaland...
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem elektrik hem de mantar üretiyor
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem elektrik hem de mantar üretiyor