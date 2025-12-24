Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da sis etkili oldu

        Isparta'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Giriş: 24.12.2025 - 19:36 Güncelleme: 24.12.2025 - 19:36
        Isparta'da sis etkili oldu
        Isparta'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Isparta'da akşam saatlerinde sis etkili oldu.

        Kent merkezi ve çevre yollardaki trafikte seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

        Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

