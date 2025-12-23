Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da bir lisede çevre duyarlılığı sosyal deneyi yapıldı

        Isparta'daki Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde çevre duyarlılığını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen sosyal deneyde, bir öğrencinin yerdeki pet şişeyi alarak çöp kutusuna atması takdir topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:35 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da bir lisede çevre duyarlılığı sosyal deneyi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'daki Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde çevre duyarlılığını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen sosyal deneyde, bir öğrencinin yerdeki pet şişeyi alarak çöp kutusuna atması takdir topladı.

        Okul yönetimi tarafından, öğrencilerin çevreye duyarlılığını ölçmek amacıyla yapılan sosyal deneyde koridora pet şişe bırakıldı. Birçok öğrenci şişenin yanından geçti. 10. sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Can ise yerdeki pet şişeyi fark ederek çöp kutusuna attı. Öğrencinin bu davranışı okulun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Sosyal medyada paylaşılan ve ilgi gören görüntüyü izleyenler, duyarlı öğrenciyi tebrik etti.

        Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hüsrev Büyükdoğaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir sosyal farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi.

        Çalışmayı çevre bilinci oluşturma amacıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükdoğaç, "Okulumuzda yaklaşık 1500 öğrenci var. Bu öğrencilerden birinin bile bu bilinci göstermesi bizim için çok önemliydi. Bu davranışı sergileyen öğrencimizi de örnek olması adına ödüllendirdik. Okul sadece ders anlatılan bir yer değil. Eğitim, davranış ve farkındalık kazandırılan bir kurumdur." diye konuştu.

        Öğrenci İsmail Hakkı Can ise çevre bilincinin ailesinden geldiğini belirterek, "Sadece okulumuzu değil her yeri temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Pet şişeyi çöpe attıktan sonra öğretmenlerim ve arkadaşlarımın alkışlarıyla karşılaştım. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tebrik edenler oldu. Gurur duydum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları

        Benzer Haberler

        Kendini ifade etmekte zorlanan genç şair duygularını kitaplaştırdı Isparta...
        Kendini ifade etmekte zorlanan genç şair duygularını kitaplaştırdı Isparta...
        Isparta'da 10 günlük kitap şöleni sona erdi
        Isparta'da 10 günlük kitap şöleni sona erdi
        Isparta genelinde polis denetimlerinde 34 aranan şahıs yakalandı
        Isparta genelinde polis denetimlerinde 34 aranan şahıs yakalandı
        Eğirdir'de yılda 20 bin tıbbi sülük kontrollü ortamda üretiliyor Üretilen t...
        Eğirdir'de yılda 20 bin tıbbi sülük kontrollü ortamda üretiliyor Üretilen t...
        TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Arnavutköy Belediye: 1
        TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Arnavutköy Belediye: 1
        Isparta'da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı