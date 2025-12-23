Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 23:24 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:24
        Isparta'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, "hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

