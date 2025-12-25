Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 20:41 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:41
        Isparta'nın Senirkent ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hakan E. (55) yönetimindeki plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, Hasan G. (23) idaresindeki kamyonetle Gençali köyü Dörtyol kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Hakan E'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

