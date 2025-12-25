Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hakan E. (55) yönetimindeki plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, Hasan G. (23) idaresindeki kamyonetle Gençali köyü Dörtyol kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Hakan E'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
