Isparta'da otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Ömer Görer idaresindeki 15 AED 466 plakalı otomobil, Mahmatlar köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Tarık Doğan yönetimindeki 32 AET 055 plakalı ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.