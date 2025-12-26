Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:06 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:06
        Isparta'da otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

        Ömer Görer idaresindeki 15 AED 466 plakalı otomobil, Mahmatlar köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Tarık Doğan yönetimindeki 32 AET 055 plakalı ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

