Isparta'da GençTek-Genç Bilişim Ekosistemi Çalıştayı başladı

Etkinliğe, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Milli Eğitim Bakanlığı proje koordinatörleri Burcu Yılmaz ve Tugay Şahin ile öğretmenler ve idareciler katıldı.

Program kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlanması, öğrencilerin dijital yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir eğitim ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan çalıştayda, bilişim temelli üretim süreçleri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve il genelinde kurulması planlanan işbirliği yapıları ele alındı.

