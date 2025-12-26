Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da GençTek-Genç Bilişim Ekosistemi Çalıştayı başladı

        Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen "GençTek-Genç Bilişim Ekosistemi" programı kapsamında Isparta'da düzenlenen çalıştay başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 23:29 Güncelleme: 26.12.2025 - 23:29
        Isparta'da GençTek-Genç Bilişim Ekosistemi Çalıştayı başladı
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan çalıştayda, bilişim temelli üretim süreçleri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve il genelinde kurulması planlanan işbirliği yapıları ele alındı.

        Program kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlanması, öğrencilerin dijital yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir eğitim ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

        Etkinliğe, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Milli Eğitim Bakanlığı proje koordinatörleri Burcu Yılmaz ve Tugay Şahin ile öğretmenler ve idareciler katıldı.

        Çalıştay, 29 Aralık'ta yapılacak saha çalışmasıyla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

