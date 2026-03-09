Isparta'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Isparta'da hakkında "bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Isparta'da hakkında "bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında söz konusu hükümlünün yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.