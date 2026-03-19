Isparta'da üç otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kemal V. (56) idaresindeki 32 ER 882 plakalı otomobil, Mahmatlar köyü mevkisinde Süleyman K'nin (43) kullandığı 42 AL 286 plakalı otomobil ve Sinan İ. (44) yönetimindeki 07 AOY 328 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerden Kemal V. ile Süleyman K, araçlarda yolcu olarak bulunan Tunahan V. (17), Kader V. (38), Halime Asya G. (15), Faden K. (43), Furkan K. (13) ve Kadir K. (18) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.