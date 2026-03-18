Sezonda 200 bin kişiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi bayramı da hareketli geçirecek

YALÇIN ÇELEN - Isparta'da son zamanlarda kayakseverlerin gözdesi haline gelen ve bu sezon 200 binden fazla kişiyi konuk eden Davraz Kayak Merkezi'nde, Ramazan Bayramı tatilinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor.



Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'ni, yabancı turistlerin yanı sıra Türkler de ilgi gösteriyor. Eğirdir Gölü manzaralı merkezde, yarıyıl tatilinde de hareketlilik devam ediyor.



Merkezde geniş pistler ve telesiyej sistemi sayesinde ziyaretçiler rahat bir kış sporu deneyimi yaşayabiliyor. Her seviyeden kayak ve snowboard tutkununa hitap eden Davraz, aileler için ayrılmış kızak alanlarıyla çocukların güvenle eğlenmesine olanak sağlıyor. Kayak merkezi, otel ve sosyal tesisleriyle de günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklamalı tatiller tarafından da tercih ediliyor.



Kayak merkezinin sorumlusu Ozan Yılmaz, AA muhabirine, bölgede etkili olan kar yağışının ardından Davraz'da kayak sezonunun 14 Ocak itibarıyla açıldığını söyledi.



Merkezin sezon açıldığından bu yana kesintisiz hizmete devam ettiğini belirten Yılmaz, "Bayramın yaklaşmasıyla daha fazla misafirin geleceğini ve talebin artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sezonumuzu 24 Mart'a kadar uzattık. 14 Ocak'tan bugüne kadar 200 bini aşkın misafiri ağırladık ve halen misafir ağırlamaya devam ediyoruz." dedi.



- Kar kalınlığı zirvede 1 metre



Merkezde otellerin ve kafelerin açık olduğunu ifade eden Yılmaz, ziyaretçilerin buralarda çeşitli etkinlikler yapabildiğini dile getirdi.



Yılmaz, merkezde kar kalınlığının zirvede 1 metreyi bulduğunu ve ailelerin çocuklarla kızak kayabildiğini kaydetti.



Ziyaretçilerden Doğukan Yıldız ise İstanbullu olduğunu ancak üniversite eğitimi için Isparta'da bulunduğunu söyledi.



Davraz'ın kayak için çok uygun olduğunu anlatan Yıldız, "Bence şu an çok iyi. Hafta içi olduğu için çok yoğunluk yok. Kar da gayet iyi durumda. Yaklaşık bir haftadır şartlar oldukça güzel. Buradan çok memnunuz ve mutluyuz." diye konuştu.

