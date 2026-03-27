        Isparta Haberleri

        Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Giriş: 27.03.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Eğirdir yolunda Mehmet Akbıyık'ın (52) kullandığı 32 AFP 826 plakalı motosiklet ile İ.C.M'nin kullandığı 42 BAB 302 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Akbıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        "Bitmesi gerekiyordu"
        "Bitmesi gerekiyordu"
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Ortaokul öğrencisi akranını saçından tutup yere yatırdı, kafasına ayağıyla...
        Ortaokul öğrencisi akranını saçından tutup yere yatırdı, kafasına ayağıyla...
        Esnaf, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırmak için seferber oldu
        Esnaf, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırmak için seferber oldu
        Esnaf yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırmak için seferber oldu
        Esnaf yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırmak için seferber oldu
        Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı
        Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı
        Bisikletli vatandaşın cebinden paralar yola saçıldı, duyarlı esnaf toplayıp...
        Bisikletli vatandaşın cebinden paralar yola saçıldı, duyarlı esnaf toplayıp...