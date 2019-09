Isparta’da yetimlere kantin malzemeli harçlık paketi desteği İYİLİKDER’den eğitim - öğretim yılı boyunca her ay 200 yetim öğrenciye kantin malzemesi

Isparta’da İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından eğitim öğretim sezon boyunca her ay yetimlere okul kantin malzemelerinden oluşan harçlık paketi dağıtılıyor.

İYİLİKDER ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından, her ay yaklaşık 200 yetim öğrenciye okula götürebilecekleri kantin malzemelerinden oluşan harçlık paketi dağıtımı yapılıyor.

Derneklerin, ‘Onların da harçlık hakkı var’ sloganıyla yola çıktığı Isparta merkezli çalışmanın, okulların açık olduğu yaklaşık 9 aylık süre boyunca devam edeceği bildirildi.

Harçlık paketlerinin, özellikle babası olmayan çocuklar için hazırlandığı ve her ay rutin olarak dağıtım yapıldığı belirtildi.

Finansmanını dernek bağışçıları ve gönüllülerin sağladığı çalışmayı geçen yıl başlattıklarını dile getiren İYİLİKDER Isparta Temsilcisi ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği Başkanı Ramazan Toker, kendilerine destek veren bağışçı ve gönüllülere teşekkür etti.

