Isparta'da emektar öğretmenlere plaket

Isparta Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak amacıyla okulda görev yapan öğretmenler ile tayin olan ve emekliye ayrılan öğretmenler için bir program düzenledi.

Öğretmenler için akşam yemeği organize edilen anlamlı programda, Okul Müdürü İmdat Arlı, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, uzun yıllar okulda emeği geçen idareci ve öğretmenlere yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Kentte, 1961 yılından bu zamana kadar Isparta'nın iş ve eğitim hayatında önemli bir rol üstlenen eski adı Ticaret Meslek Lisesi olan Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu etkinliği geleneksel olarak her yıl düzenliyor. Okul Müdürü Arlı, bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen müdür yardımcıları, Azime Avcı, Ebru Sütçü ve kul Sosyal Fon ekibinden İngilizce Öğretmeni Bahar Aybek, Büro Yönetimi Öğretmeni Alev Kutlu'ya ayrıca teşekkürlerini sundu.

ISPARTA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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