Köy okullarında işaret dili etkinlikleri

Isparta'da 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla işaret dili ve farklılıklara saygı konularında etkinlik düzenlendi.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç Köyü'nde bulunan Kılıç Ortaokulu ve Şehit Hüseyin Avni Korkmaz İlkokulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutladı.

2019 2020 eğitim öğretim yılında yaptığı projeleriyle başarılı köy okulları arasında gösterilen 2 okulda, ilk kez bu tür konularda eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Kılıç Okulu Projesi kapsamında İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Havva Çevikbaş, öğrencilere dünya engelliler günü münasebetiyle işaret dili ve farklılıklara saygı konularında eğitim etkinliği yapıldı.

ISPARTA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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