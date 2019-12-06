TED’in prensesleri masa tenisinde şampiyon

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da Genç Kız ve Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. Çekişeli geçen müsabakalarda Isparta Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji Genç Kızlarda il birincisi oldu. TED Isparta Genç Kız Masa Tenisi Isparta Koleji’nin başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşegül Gönen önemli rol oynadı. Şampiyon takımda ise, Eda Ulusoy, Cemre Koçer, Ceyla Bulut ve Hande Şavklıyıldız’dan oluştu. TED Koleji, düzenlenecek olan grup müsabakalarında Isparta’yı temsil edecek.

ISPARTA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.