Gönen Fen Lisesi, greko-romen stilde il birincisi oldu

Isparta Liseler Arası Güreş İl Birinciliği müsabakaları Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Gönen Fen Lisesi Güreş Takımı, gençler grekoromen stilde il şampiyonu oldu. Gönen Fen Liseli güreşçiler, 9 siklette 5 final yaparak, takdir topladı.

Serbest kategorisinde ise 12 takım arasında birinci olan okul Spor Lisesi oldu.

Gönen Fen Lisesi’nin Antrenörü Bayram Çevik’in öğrencileri, elde ettikleri başarılar sonrasında Türkiye finallerinde de oldukça iddialı olduklarını ifade ettiler.

Diğer yandan, Gönen Fen Lisesi’ni grekoromen stilde birinciliğe taşıyan ekipte ise, Osman Toprak, Mehmet Uysal, Sinan Körük, Yunus Emre Gülbahar, Süleyman Seçkin Güner, Selahattin Ertuğ Yaman, Deniz Doğukan Gürel ve Sabri Mert’ten isimli sporcular yer aldı.

ISPARTA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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