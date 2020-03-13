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(Görüntülü) Isparta'da Türkiye'ye yetecek kolonya var

DHA

(Görüntülü) Isparta'da Türkiye'ye yetecek kolonya var

TÜRKİYE'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından halkın en fazla rağbet gösterdiği ürünlerden biri de kolonya oldu. Marketlerdeki kolonya rafları boşalırken, Ispartalı kozmetik ürün imalatçısı Barış Gümüş, telaşa gerek yok. Isparta ve Burdur yöresinde tüm ülkeye yetecek kadar kolonyamız var" dedi.
Türkiye'de koronavirüs görüldüğünün açıklanmasının ardından halk maske, hijyen ürünleri ve kolonya gibi dezenfektan maddelere yöneldi. Alışveriş merkezlerinde, marketlerde kolonyalar hızla tükendi. Başta büyükşehirler olmak üzere birçok kentte kolonya kuyrukları oluştu. 
Ispartalı kozmetik ürün imalatçısı Barış Gümüş, "Telaşa gerek yok. TR61 bölgesi dediğimiz Isparta ve Burdur yöresinde tüm ülkeye yetecek kadar kolonyamız var. İsteyen, Gül Üreticileri Derneği'ne ulaşarak, isteyen buraya gelerek istediği kadar kolonya ve diğer temizlik jellerinden temin edebilir" dedi.
'ASLA KOLONYA SIKINTISI YAŞANMAZ'
Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik ürünleri imalatı yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Barış Gümüş, "Önlem almamız gerekiyor bu doğru, tedbirli davranmamız gerekiyor bu da doğru. Ancak halkı galeyana getirmeden bunları yapmamız gerekiyor. Sanki ülkede kolonya ve temizlik ürünleri bitmiş gibi bir algı oluşturmak çok yanlış. Ben buradan ülkemizin tüm değerli halkına sesleniyorum. Isparta'da 36 kozmetik ürün üreten imalatçı var. Ben de dahil olmak üzere hepimizde tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadar ürün var. Bu talep nedeniyle bazı marketlerde ürün kalmamış olabilir. Yan ürünler yani şişedir, kutudur, valftir bunlarda üretici malzeme temin etmede sıkıntı yaşıyor. Ne oldu, önem sırasına göre sıraya koydu. Bugün ben temin ederim, yarın bir arkadaş. Ama Türkiye'de asla kolonya sıkıntısı yaşanmaz. İsteyen gelsin burada ağırlayalım, kolonyalarını da verip gönderelim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta
2020-03-13 11:15:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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