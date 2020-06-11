Park halindeki otomobilde ölü bulundu (2)

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<br>CESEDİN HASAN BASRİ DAŞDEMİR'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI<br>Isparta'da park halindeki otomobilin içinde ölü bulunan kişinin Emrah M. değil, Hasan Basri Daşdemir (20) olduğu anlaşıldı. Polisin yaptığı detaylı inceleme sonucu Emrah M.´nin otomobilin ruhsat sahibi olduğu, ölen kişinin ise Hasan Basri Daşdemir olduğu tespit edildi.<br>ENSESİNDEN ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ<br>Hasan Basri Daşdemir'in ensesinden bir el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Otomobilin yakınlarında bulunan tabancanın cinayette kullanıldığı ortaya çıkarken, polisin olayla ilgili adı açıklanmayan bir şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN<br>2020-06-11 21:52:15<br>

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