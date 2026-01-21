Isparta'da ağaç dallarına konan sığırcıklar güzel görüntü oluşturdu

Isparta genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sığırcık sürücü evlerin bahçelerindeki ağaç dallarına konması güzel görüntü oluşturdu.



Gökyüzünde sürü halinde uyumlu şekilde uçmasıyla bilinen sığırcık kuşları, Anadolu ve Modern Evler mahallelerindeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara kondu. Kuş sürücü mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.



Kentte, soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için bazı alanlara yem bıraktı.



