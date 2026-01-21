Habertürk
Habertürk
        Isparta'da ağaç dallarına konan sığırcıklar güzel görüntü oluşturdu

        Isparta'da ağaç dallarına konan sığırcıklar güzel görüntü oluşturdu

        Isparta genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sığırcık sürücü evlerin bahçelerindeki ağaç dallarına konması güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:43
        Isparta'da ağaç dallarına konan sığırcıklar güzel görüntü oluşturdu
        Isparta genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sığırcık sürücü evlerin bahçelerindeki ağaç dallarına konması güzel görüntü oluşturdu.

        Gökyüzünde sürü halinde uyumlu şekilde uçmasıyla bilinen sığırcık kuşları, Anadolu ve Modern Evler mahallelerindeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara kondu. Kuş sürücü mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.

        Kentte, soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için bazı alanlara yem bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

