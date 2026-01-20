Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı

        Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, elektrikli araçların hareket halindeyken kablosuz şarj edilebilmesini sağlayacak proje tasarlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, elektrikli araçların hareket halindeyken kablosuz şarj edilebilmesini sağlayacak proje tasarlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü SDÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ali Ağçal üstlendi.

        Projede, yola yerleştirilen verici bobinler ile aracın altına konumlandırılan alıcı bobinler aracılığıyla enerji aktarımı yapılması hedefleniyor. Araç yol üzerinde ilerlerken gerçekleşen kablosuz enerji transferiyle, elektrikli araçların şarj istasyonlarına bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ağçal, hareket halindeki araçlarda verici ve alıcı arasındaki hizalama bozukluklarının enerji kaybına yol açtığını belirterek, geliştirdikleri kapalı çevrim rezonans frekansı sabitleme kontrolü sayesinde sistemin verimliliğini koruduğunu ifade etti.

        Sistemin karmaşık haberleşme altyapısına ihtiyaç duyulmadan çalıştığını bildiren Ağçal, laboratuvar ortamında 10 santimetre hava boşluğunda yüzde 90'ın üzerinde enerji verimliliği hedeflediklerini kaydetti.

        Proje kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalara aktif katıldığı, geliştirilen teknolojinin ilerleyen süreçte akıllı yollar ve elektrikli ulaşım altyapılarına katkı sunmasının öngörüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan hafif ticari araç bahçe evinin kapısına çarparak durabildi...
        Kontrolden çıkan hafif ticari araç bahçe evinin kapısına çarparak durabildi...
        Isparta'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Yalvaç'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Yalvaç'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Isparta'da 105 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Ünitesi inşaatı SDÜ'ye devredil...
        Isparta'da 105 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Ünitesi inşaatı SDÜ'ye devredil...
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da otomobil ışıklarda bekleyen araca çarptı: 1 yaralı
        Isparta'da otomobil ışıklarda bekleyen araca çarptı: 1 yaralı