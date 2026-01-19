Habertürk
Habertürk
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:39 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:39
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 5 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutukladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

