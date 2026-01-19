Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 5 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutukladı.

