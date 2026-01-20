Habertürk
Habertürk
        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:27 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:27
        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Adem K. (43) yönetimindeki 16 BGU 261 plakalı otomobil, İmaret Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki kavşakta Hanife B. (47) idaresindeki 06 DAR 382 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile 16 BGU 261 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail K. (15) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

