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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lavanta kokulu köyde pandemi sakinliği

İHA

Türkiye'nin 'lavanta kokulu köyü' olarak bilinen Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak'ta mor turizm pandemiden dolayı geçen yıllara göre sakin başladı. Lavanta bahçelerini ziyaret edenler, mor güzelliği çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyorlar.

Lavanta kokulu köyde pandemi sakinliği

Türkiye’nin ‘lavanta kokulu köyü’ olarak bilinen Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak’ta mor turizm pandemiden dolayı geçen yıllara göre sakin başladı. Lavanta bahçelerini ziyaret edenler, mor güzelliği çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyorlar.
Türkiye’nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta, son yıllarda ‘mor şölen’ olarak adlandırılan lavanta bahçeleriyle de öne çıkıyor. Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yaklaşık 4 bin dönümlük lavanta bahçeleri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Türkiye’nin birçok noktasından gelen ziyaretçiler, mor güzellikler içerisinde fotoğraflar çekerek, anı ölümsüzleştiriyor. Ayrıca evlenecek olan çiftler de doğal stüdyo olarak lavanta bahçelerini tercih ediyor.
Geçen yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuyucak köyünde bu sene pandemiden dolayı lavanta turizmi sakin başladı. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan mor şölen nedeniyle köye gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandı. Tüm Covid19 önlemlerinin alındığı köyde girişte ziyaretçiler için el dezenfektan stantları kuruldu. Ayrıca köyde maskesiz dolaşılmaması konusunda da uyarı levhaları bulunuyor.

“Kuyucak’a ilk lavanta 1975 yılında geldi”
Kuyucak’ta lavanta bahçesi sahibi genç girişimci Hüseyin Avcı, köyde lavanta macerasının 1975 yılına dayandığını anlattı. Köyde yaşayan bir kişinin Fransa’da keşfettiği lavanta bitkisini Kuyucak’a getirmesiyle maceranın başladığını ifade eden Avcı, “Şu anda köyümüzde 4 bin dönüm arazide lavanta üretimi yapıyoruz. Lavanta turizmi ise 1 Temmuz 2015’te köyümüze Uzak Doğu’dan gelen 32 kişilik turist kafilesiyle başladı. 2015 yılında atılan temellerden sonra bugünlere geldik. İlk yıl sadece biz vardık ve bu turizme önayak olduk, şu anda da meyvelerini toplamaya başladık. Yerli ve yabancı birçok kişi bu mor cennete, mor düşe bizleri görmeye geliyorlar” dedi.

“Covid19’dan dolayı ziyaretçi sayısı düştü”
Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinin Kuyucak’taki lavanta turizmini de olumsuz etkilediğine değinen Avcı, geçen yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin köye geldiğini ancak bu yıl Covid19’dan dolayı bu sayının düştüğünü söyledi. Avcı, “Fakat şu anda gelenler bu yılki beklentimizden oldukça fazla. Geçen hafta Pazar günü köyümüze giren araç sayısı 5 bin 335 olmuş. Bu da yaklaşık olarak 1516 bin kişinin Kuyucak köyünü ziyaret ettiğini gösteriyor. Mor şölen aslında yeni başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Temmuz ayının sonuna kadar mor şölen devam edecek. Ağustos ayında bitkimiz rengini mordan griye çevirecek ve o zaman lavantanın hasadını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Bütün köy zaman içerisinde güzel işler yaptılar”
Bir tur şirketinin sahibi olan Yelda Baler, İstanbul’dan geldiklerini belirterek, lavanta turizmi serüvenine 5 yıl önce başladıklarını ifade etti. Baler, “5 yıl önce gelmek için Hüseyin Avcı’yı aramıştım, kendisi telefonu ‘genç girişimci’ diyerek açtı. Bu durum benim çok ilgimi çekmişti. 20 yaşındaki bir gencin yetiştiği yere nasıl dokunduğunu gelince gördüm. Zaman içerisinde bütün köy hep beraber güzel işler yaptılar. Son 2 yıldır ziyaretçi sayısında büyük bir artış vardı, hatta geçen sene buralarda trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Ancak bu yıl korona virüs hastalığı nedeniyle sayı oldukça düşmüş. Hatta ortalık çok sakinleşmiş” dedi.

“Türkiye’nin en güzel köşelerinden birisi”
Alanya’dan arkadaşlarıyla Kuyucak’a geldiğini belirten Anjelika ise, “Her yıl Rus arkadaşlarla birlikte buraya geliyoruz. Buranın Türkiye’nin en güzel köşelerinden birini olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü böyle doğa ve güzel yeri ancak burada görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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