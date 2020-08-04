İsmini köyünden alıyor, yılda 4 bin ton üretilip milli ekonomiye katkı sağlıyor 700 nüfuslu Garip köyünde üretilen 'Garip Barbunyası'nın hasadı son sürat devam ediyor Köyün adıyla tescillenen barbunya türü, rengi, aroması ve iç beyazlığıyla marka haline geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsmini köyünden alıyor, yılda 4 bin ton üretilip milli ekonomiye katkı sağlıyor 700 nüfuslu Garip köyünde üretilen 'Garip Barbunyası'nın hasadı son sürat devam ediyor Köyün adıyla tescillenen barbunya türü, rengi, aroması ve iç beyazlığıyla marka haline geldi

İHA

Isparta'nın Senirkent ilçesinin 700 nüfuslu Garip köyünde, yılda 4 bin ton 'Garip Barbunyası' üretiliyor.

İsmini köyünden alıyor, yılda 4 bin ton üretilip milli ekonomiye katkı sağlıyor 700 nüfuslu Garip köyünde üretilen 'Garip Barbunyası'nın hasadı son sürat devam ediyor Köyün adıyla tescillenen barbunya türü, rengi, aroması ve iç beyazlığıyla marka haline geldi

Isparta'nın Senirkent ilçesinin 700 nüfuslu Garip köyünde, yılda 4 bin ton 'Garip Barbunyası' üretiliyor.
2 bin dönüm barbunya ekimi olan köy, bugünlerde adeta çadır kenti andırıyor. 2 bini aşkın tarım işçisinin bulunduğu Garip köyünde barbunya geçen yıla göre daha kaliteli. Hava sıcaklığının yüksek olması barbunyaya yaradı.
Üretilen barbunyalar, İstanbul ve Bursa ağırlıklı olmak üzere iç piyasaya pazarlanarak, milli ekonomiye katkı sağlanıyor. Üreticileri ziyaret eden Isparta Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Başkanı Mustahattin Can Selçuk, barbunyanın köyün adıyla tescillendiğini, ekonomiye katkı sağlandığını kaydetti. Selçuk, üretilen barbunyanın renginin ve kalitesinin oldukça güzel olduğunu ifade ederek, “Köyde çalışan işçilerimiz var. Burada vatandaşımız üretim yapıyor. Yeni tip korona virüs salgınının gölgesinde bir kez daha anlamış olduk gıdanın ne kadar önemli olduğunu üretim oldukça bizler aç kalmayacağız. Dünyada en kötü şey aç kalmaktır. Allah hiç kimseyi hiçbir ülkeyi açlık ile sınamasın. Bütün üretim yapan kardeşlerimizin emeklerine yüreklerine sağlık, biz çiftçiler olarak üretiyoruz Türkiye’mize afiyet olsun” dedi

“Barbunya marka haline geldi”
Ziraat mühendisi ve aynı zamanda köyde barbunya üreten Havvanur Çelebi ise, üretilen barbunyaları büyük şehirlere gönderdiklerini söyledi. Kalitenin yüksek fakat geçen yıla göre fiyatların biraz düşük olduğunu ifade eden Çelebi, “Düşük olmasının nedeni ise sürekli mono kültür tarım yapıldığı için hastalık oluşuyor bu yüzden kök çürüklüğü ve antraknoz bir sürü hastalık oluşabiliyor. Diğer bölgelerde tanındığı için fazla ekim yapıldığından dolayı fiyatı biraz düşük. Diğer illerimizde barbunya üretimi yapılıyor ama garip barbunyası rengiyle, aromasıyla, iç beyazlığıyla marka haline geldi. Bence bu köyle ilgili Garip barbunyası tescillenmeli ve her yere duyurulmalı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğirdir Gölü'nde 11 yıldaki su kaybı miktarı, 100 kilometrekareye yaklaştı
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nde 11 yıldaki su kaybı miktarı, 100 ...
Isparta'dan 20 ülkeye kiraz ihracatı
YEREL HABERLER Isparta'dan 20 ülkeye kiraz ihracatı
Isparta’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Isparta’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Isparta’da minibüs evin bahçesine daldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da minibüs evin bahçesine daldı: 1 yaralı
Trafik kazası sonrası sedyeden düşmüştü, 56 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik kazası sonrası sedyeden düşmüştü, 56 günlük ...
Kazada yaralanan sürücü, 56 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücü, 56 gün sonra yaşamını ...
Isparta’da yürüyüş esnasında ayak bileğini kıran kadını jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Isparta’da yürüyüş esnasında ayak bileğini kıran ...
Kanyonda düşüp ayak bileği kırılan kadını JAK ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Kanyonda düşüp ayak bileği kırılan kadını JAK ekibi ...
Kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X