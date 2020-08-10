Isparta’nın Senirkent ilçesinde 6 vaka görülen bina karantinaya alındı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde Covid19 vakalarının görülmesi üzerine bir bina karantinaya alındı.

Senirkent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede 6 kişinin Covid19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçedeki bir bina İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlçemizde 6 pozitif vaka görülmüş olup, vaka sayısının artacağı öngörüldüğünden İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 24. Maddesi gereğince 10.08.2020 Tarih ve 08.02 Sayılı kararı ile korona virüs hastalığı (Covid19) salgınının yayılımının önlenmesi amacı ile Kıbrıs Mahallesi Gülen Apartmanı 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.

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