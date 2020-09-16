Isparta'da 2 köy karantinaya alındı



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın merkeze bağlı Küçükhacılar ile Yalvaç ilçesine bağlı Aşağı Kaşıkara köyleri, koronavirüs vakalarının artması üzerine 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, 15 Eylül 2020 salı günü saat 17.00'de Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, kent merkezine bağlı 1118 nüfuslu Küçükhacılar köyünün, Covid-19 vakalarının ve temaslı sayısının artması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla 15 Eylül günü saat 17.00'den 29 Eylül saat 17.00'ye kadar giriş çıkışların izne bağlı olması kaydıyla karantinaya alınmasına karar verildi.

AŞAĞI KAŞIKARA KÖYÜ DE KARANTİNADA

Bu arada, Yalvaç ilçesine bağlı Aşağı Kaşıkara köyü de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından vakalar ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-09-16 15:55:21



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