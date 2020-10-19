Isparta için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada Isparta’nın güneyinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Isparta Valiliği aracılığıyla yapılan duyuruda, “Son yapılan değerlendirmelere göre bugün Isparta’nın güney ilçelerinde (Sütçüler, Aksu ve Yenişarbademli) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.