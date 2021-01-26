Isparta’da bazı baraj ve göletlerde dip seviye görüldü Eğirdir Gölü’nde doluluk oranı yüzde 7 azaldı

Isparta’da son zamanlarda yağışların azlığı gibi farklı nedenlerle göl, gölet ve barajlarda yaşanan kuraklık resmi verilere de yansıdı. Son bir yılda doluluk oranı Eğirdir Gölü’nde yüzde 7 azalırken, bazı barajlar ve göletlerde dip seviye görüldü.

Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Isparta’da bulunan su kaynaklarının bir çoğunda doluluk oranları son bir yılda düşüş yaşadı. Türkiye’nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan ve son zamanlarda kirlilik gibi durumlarla karşılaşan Eğirdir Gölü’nde 2020 yılının Ocak ayında yüzde 69 olarak ölçülen doluluk oranı 2021 yılının aynı ayında yüzde 7 düşüşle yüzde 62 olarak belirlendi. Gölcük Gölü’ndeki doluluk oranı yüzde 72’den yüzde 71’e düşerken, Kovada Gölü’nde bu oran yüzde 76’dan yüzde 79’a çıktı.



Bazı baraj ve göletlerde doluluk oranı dip seviyeyi gördü

Yalvaç barajında doluluk oranı 2020 yılının Ocak ayında yüzde 39 olarak ölçülmüştü, bu oran bu yılın aynı ayında yüzde 28’e geriledi. Uluborlu barajında doluluk oranı yüzde 13’den 7’ye, Sorgun barajında yüzde 71’den yüzde 30’a düştü. Kentteki göletlerde de durum değişmedi. Doluluk oranı son bir yılda Atabey göletinde yüzde 49’dan yüzde 22’ye, Barla göletinde yüzde 42’den yüzde 23’e, Çarıksaraylar göletinde yüzde 17’den yüzde 2’ye, Dedeçam göletinde yüzde 68’den yüzde 28’e, Hisarardı göletinde yüzde 26’dan yüzde 3’e, İleydağı göletinde yüzde 48’den yüzde 12’ye düştü.

Kent merkezinin içme suyu olarak da yararlandığı Darıderesi göletinde ise doluluk oranı geçen yıla göre bu sene artış yaşadı. Darıderesi’nde geçen yıl yüzde 29 olan doluluk oranı 2021’de yüzde 47’ye çıktı.

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