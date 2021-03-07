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Isparta’da Tarihi Üzüm Çarşısı’nın ilk adasının restorasyonunda sona gelindi

İHA

Isparta’da Tarihi Üzüm Çarşısı’nın ilk adasının restorasyonunda sona gelindi

Isparta Belediyesi tarafından 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısının ilk adası olan ve içerisinde 4’ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümün restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihi çarşıdaki restorasyon çalışmalarında gelinen noktayı yerinde inceledi. Başdeğirmen, dış cephe restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, camların ve tek tip elektrikli kepenklerin ve dükkan tabelalarının montajına geçileceğini kaydetti. Bir yandan belediye tarafından yapılan çalışmalarda sona gelinirken, dükkan sahipleri de işyerlerinin içerisinde gerekli dekorasyon çalışmalarına başladı.
Geçen kasım ayında başlanan Üzüm Çarşısının birinci adasının restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihi yapıların ortaya çıkması, restorasyon ile eski halini alması için dış cephede yapılan tüm çalışmaların bitirildiğini söyledi.
Dış yüzeylerin kaplaması ve ahşap doğramalarının montajının tamamlandığını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önümüzdeki 10 gün içerisinde camların takılacağını ve aynı renk ve modelde kepenklerin yapılacağını aktarırken, “Dış cephe aydınlatmaları yapıldıktan sonra mülk sahiplerine dükkanlarını teslim edeceğiz. Mülk sahiplerimizin de dükkanların içerisinde yapması gereken dekoratif ve yenileme işlemleri olabilir, vitrinlerini oluşturacaklar. Tabelaları proje dahilinde tek tip şeklinde belediye olarak biz takacağız” dedi.
Dükkanların restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte ticaretlerini Valilik binası arkasında sürdüren işletme sahiplerinin kendi yerlerine geçeceğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Ardından bir sonraki adaya geçerek, aynı şekilde işlemleri sürdüreceğiz. Isparta’mıza güzel tarihi bir mekanı kazandırmış olacağız. İnsanlarımızın çok daha rahat alışveriş yapabileceği, gezebileceği yerler oluşturuyoruz. Açık AVM durumunda olan bu gibi işyerlerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Yaptığımız her çalışma şehrimizin güzelleşmesi, hem de buradaki işyeri sahiplerimizin ve kiracılarımızın çok daha nezih yerlerde gelen misafirlere hizmet edebilmesidir” şeklinde konuştu.

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