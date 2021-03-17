Isparta’da polisten kumar baskını Kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza kesildi

Isparta’da emniyet ekiplerinin bir adrese düzenledikleri kumar baskınında Covid19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye toplam 34 bin 552 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 16 Mart günü saat 00.30 sıralarında Bağlar Mahallesi’nde bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği bilgisi üzerine baskın düzenledi. Baskında içeride 8 kişinin bulunduğu ve adresin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği belirlendi. Yapılan aramada masa üzerinde ve çeşitli yerlerde saklanmış 494 adet iskambil kâğıdı, 129 adet okey taşı, 19 adet oyun pulu, 1 adet zar, 1 adet yazboz kağıdı ve 455 TL para bulundu. İkamet sahibi hakkında ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 34 bin 552 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen adres mühürlenerek kapatıldı.

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