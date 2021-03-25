Çaltı sarımsağı için coğrafi işaret başvurusu yapılacak

Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde yetiştirilen ve ata mirası olarak kabul edilen Çaltı sarımsağının coğrafi işaretleme çalışmaları kapsamında Genotip Raporu tamamlandı. Çalışmalarda sarımsağın materyallerin kimyasal ve biyoteknolojik özellikleri incelenerek, coğrafi işaret başvurusu yapılmasına karar verildi.

Çaltı sarımsağı, Gelendost İlçesine bağlı Çaltı Köyü'nde atadan toruna öğretilen yetiştirme tekniği ile yerel olarak üretilen bir sarımsak genotipi olma özelliği taşıyor. Çaltı sarımsağının coğrafi işaretleme çalışmaları Isparta Valiliği öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gelendost Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşların katkılarıyla başlatıldı.

Kendine has aroması olan ve geleneksel olarak yetiştirilen bu sarımsağının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesinde yapılacak analizlerde kullanılmak üzere Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde ve Çaltı Köyü'nde deneme bahçeleri kuruldu. Bu kapsamda Çaltı sarımsağının coğrafi işaretleme çalışmaları kapsamında Genotip Raporu tamamlandı.

Yapılan çalışmalarda köyün önemli bir geçim kaynağı olan Çaltı sarımsağının morfolojik, kimyasal ve genetik özellikleri yapılan çalışmalar sonunda elde edilen bulgular ile ortaya konuldu.

Araştırmada Çaltı sarımsağının arazide yeşil aksam özellikleri ölçülerek, hasat sonrası kurutma işlemi tamamlandıktan sonra baş ve diş özellikleri laboratuvarda belirlendi. Yalova koşullarında elde edilen veriler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Çaltı Köyü'nde yürütülen çalışmalardan elde edilen veriler ile karşılaştırıldı.

Her iki lokasyondan alınan sarımsak materyallerin kimyasal ve biyoteknolojik özellikleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından incelendi. Yapılan bu çalışmaların neticesinde Çaltı sarımsağının Coğrafi İşaret portalında yer alması için başvuru yapılmasına ve çalışmaların devam edilmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.