Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar Muhtar Gürdal’ın öğrencileri milli takımları hedefliyor Muhtarlığın üst katını spor salonuna çevirdi, gençlere ücretsiz dart ve bocce eğitimi veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar Muhtar Gürdal’ın öğrencileri milli takımları hedefliyor Muhtarlığın üst katını spor salonuna çevirdi, gençlere ücretsiz dart ve bocce eğitimi veriyor

İHA

Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar Muhtar Gürdal’ın öğrencileri milli takımları hedefliyor Muhtarlığın üst katını spor salonuna çevirdi, gençlere ücretsiz dart ve bocce eğitimi veriyor

Isparta’da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ücretsiz dart ve bocce eğitimleri veriyor. Muhtarlığın üst katını küçük bir spor salonuna çeviren Gürdal’ın öğrencileri, milli takımlara girebilmek için düzenli çalışıyorlar.
Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, muhtarlık binasının üst katında bulunan boş alanı belediyenin desteğiyle spor salonuna çevirerek, başta kendi mahallesi olmak üzere birçok mahalledeki gençlere ücretsiz dart ve bocce eğitimleri veriyor. Aynı zamanda Türkiye Bocce Dart Federasyonu antrenörü ve hakemi olan Gürdal, kurduğu spor kulübünde haftanın belirli günlerinde spor salonunda gençlerle buluşarak, onlarla tek tek ilgileniyor. Muhtar Gürdal’ın çalıştırdığı gençler, milli takımlara girmeyi hedefliyor.

“Herkese kapımız açık”
Muhtar Recep Gürdal, Isparta’daki gençleri dart ve bocce branşlarında eğitmek için önderlik yaptığını söyledi. Muhtarlığın üst katındaki alanı belediyenin desteğiyle spor salonuna çevirdiğine değinen Gürdal, “Sporcularımız sadece Zafer Mahallesi’nden gelmiyor. Diğer mahallelerden de gelen sporcularımız var. Yeter ki çocuklarımız bu sporları sevsinler, bizim herkese kapımız açık. Bu spor kursları için de hiçbir ücret talep etmiyoruz” dedi.

“22 lisanslı sporcumuz var”
Kurdukları spor kulübünde 22 lisanslı sporcu bulunduğunu kaydeden Gürdal, gençlerin boş vakitlerini sokak veya internet başında geçirmesini istemediğini söyledi. Gürdal, “Ev ve okuldaki eğitimden buradaki disiplinimiz daha farklı. Hepsiyle konuşuyorum. Hepsi kendi bölgelerinde çalışıyor. Pandemi kuralları dahilinde herkese ayrı bölümler verdik. Burada spor ahlakı ve disipliniyle geleceğin spor adamlarını yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Hedeflerimiz büyük”
Gürdal, sporcularını il dışındaki tüm dart ve bocce müsabakalarına götürmeye çalıştığını belirterek, “Bu konuda belediyemiz ve gençlik spor il müdürlüğümüz bizlere destek veriyor. Bugüne kadar 4 Türkiye şampiyonası ayağına gittik. Bu yarışmalarda güzel derece yapan sporcularımız var. Muhammet Kılıç, Türkiye 3’üncüsü oldu. O yarışmaya 153 sporcu katılmıştı. Hedeflerimiz büyük. Isparta’da bu sporu yaymak istiyoruz. Yeter ki gönüllü insanlar, aileler bizlere destek versin” dedi.

Muhammet Kılıç: “Milli sporcu olmak istiyorum”
Dart sporcusu 15 yaşındaki Muhammet Kılıç, yaklaşık 5 yıldır bu sporla ilgilendiğini ve 4 yıldır da lisanslı olduğunu kaydetti. Kılıç, “Öncelikle muhtar amcaya çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bize ağabeylik yapıyor. Her zaman maddi ve manevi yanımızda oluyor. Türkiye 3.sü oldum. Isparta’da kez birinci oldum. Milli sporcu olmak istiyorum. İlk başlarda Isparta’da bu alandaki sporculara özenmekti. Şimdi milli sporculara özeniyorum” dedi.

Müslüm Tekin: “O olmasa bu sporu tanımayacaktım”
Müslüm Tekin de hedefimin milli takım olduğunu ifade ederek, spora ilk başladığında amacımın kentteki sporcuları yenmek olduğunu ancak şimdi daha büyük hedeflere ulaşmak istediğini söyledi. Tekin, “Muhtar amca bize çok yardımcı oldu. O olmasa bu sporu tanımayacaktım. Bizi çalıştırdı, her türlü araç desteği verdi. İl dışı müsabakalarına da bizi götürüyor. Her zaman arkamızda duruyor” şeklinde konuştu.
Dicle Tarı ise 3 yıldır dart oynadığını ifade ederek, “Muhtar amca çok iyi bir insan. Bu spora başlama sebebim de kendisidir. Milli takımlara girmeye çalıyorum” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Parkı yenileniyor
YEREL HABERLER Atatürk Parkı yenileniyor
Orman zararlılarıyla biyolojik mücadelede terminatör böcekler kullanılıyor Isparta’da 16 yılda 250 bin terminatör böcek üretilerek doğaya bırakıldı Isparta Orman Bölge Müdürü Ulusoy: “Terminatör böcekle başarı oranımız yüzde 90-100”
YEREL HABERLER Orman zararlılarıyla biyolojik mücadelede terminatör ...
(Özel) Isparta’da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi Yaşlı kadın, “O kadar parayı ne yapacaksın” diye soran zabıta personeline “Sen de ver” dedi Isparta’da zabıtadan dilenci operasyonu Birbirlerini tanımadıklarını söyleyen dilenciler gelin kaynana çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Isparta’da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da ...